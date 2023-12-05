【東方日報世界視線】復戰更為殘酷　加薩會走何路

在以色列堅持下，加薩再起戰火，美國對以色列的影響顯然有限。對國際輿論、聯合國的譴責，以色列右翼政權仍然是視若無睹。或許總理內塔尼亞胡等篤信猶太的神會如舊約聖經所述，幫助猶太人清洗迦南之地的原居民民族，婦孺不留，把加薩重複成為猶太復國主義的神話。又或許內塔尼亞胡及猶太的宗教復國主義教派，把加薩之戰視作生死之戰──內塔尼亞胡等政治的生死之戰，猶太復國主義成敗之戰。

有着這樣的宗教色彩（一如伊斯蘭教的聖戰），加添上背後現世的政治與經濟利益因素，以色列現政權及其軍民還要作一殊死戰。因而休戰之後的再戰，以軍會更為猛烈，對加薩以至西岸佔領區巴勒斯坦民眾的攻擊、屠殺會更為兇狠。內塔尼亞胡說要一年作戰，顯示決心，寧把戰事延長，也不退讓妥協。似乎除非哈馬斯戰敗（也即是加薩民眾死盡或盡被驅逐出加薩），或除非以色列戰敗，否則加薩之戰不會終止。

巴勒斯坦人民在猶太復國主義者眼中，只是「人形動物」，老少都可隨意殺戮。他們同時把猶太民眾綑綁在戰車上，同生共死，不容僥倖。結果如何未可料，但巴勒斯坦與以色列的民眾必然死傷慘重，也把中東地區的發展，在伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、也門之後，再遭重創。

解脫之法，不是美國、中國、俄羅斯、歐盟，乃至全球各國的政治勸阻、外交斡旋可把戰爭抑止，只能是兩個途徑，一是美國停止軍援經援以色列，以當前戰爭的消耗，以色列的庫存和生產能力不足以堅持戰爭下去，以色列的財力亦難獨力把戰爭堅持至一年半載。單是能源，以色列害怕哈馬斯的打擊，使原有的天然氣生產停頓，不單止沒法出口，國內供應亦會短缺。石油進口受制於胡塞武裝在紅海的襲擊，軍民用的能源所需會大大失供，愈打下去，困難會愈來愈顯著。

二是哈馬斯頑強抵抗使以軍佔領不了加薩，友軍便可加強攻擊以色列境內，互相配合。即使軍力、火力不如以軍，卻可耗死以色列，重挫以軍士氣，觸發以色列內部反戰的爭執，以內外政治壓力來弄垮內塔尼亞胡政權。

內塔尼亞胡政權一倒，加薩之戰可止。中國等和平談判政治解決的努力便可起作用。但若以軍戰場得利，內塔尼亞胡政權鞏固，以巴戰爭便無止境了。

研究所所長 陳文鴻