以軍被指炮轟加薩南部安全區　炸北部學校致50死

以色列軍方周日（4日）宣布把針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的地面行動擴大至加薩地帶全境，有報道指，以軍加劇對加薩南部地區的攻勢，周一（5日）對加薩南部發動猛烈空襲，造成數十名巴勒斯坦人死傷，有居民指控，以軍連叫居民前往避難的安全區也攻擊。

周一較早前，以軍在社交媒體發布地圖，將加薩南部主要城市汗尤尼斯的四分之一地區標記為必須立即撤離的地區，命令巴人居民離開並往南方和西方走，去到地中海沿岸和埃及邊境附近城鎮拉法。然而有居民表示，他們被告知前往的地區也遭到了攻擊。報道指，拉法一處巴人被告知是安全避難點的地方，遭以軍在地面炸出了一個籃球場般大小的彈坑，有小童被炸死埋在瓦礫堆，居民控訴：「他們（以軍）告訴你這是個安全區，但整個加薩地帶沒有安全區。」亦有居民稱，以軍坦克進入加薩，切斷了連接南北的主要路線。以軍表示，從汗尤尼斯向北的中央道路「成為戰場」，已經關閉。

另一方面，以軍裝甲部隊司令易卜拉欣周一亦表示，以軍在加薩北部的戰爭目標「已接近完成」，會開始將地面行動範圍擴大到加薩其他地區，目標是打倒哈馬斯；國防部長加蘭特也說，很快會將加薩城與加薩北部整個地區割裂。而巴勒斯坦官媒則報道，以色列周一空襲加薩北部兩所收容無家可歸者的的學校，造成至少50人死亡。