埃爾多安斥內塔尼亞胡是加薩屠夫　應因戰爭罪受審

以色列揚言擴大在加薩的地面行動之際，土耳其總統埃爾多安周一（4日）斥責以色列總理內塔尼亞胡是「加薩屠夫」，應該因涉嫌戰爭罪而受審，就像塞爾維亞前總統米洛舍維奇一樣。

埃爾多安在土耳其伊斯坦堡舉行的伊斯蘭合作組織會議上發表演說時，重複以「加薩屠夫」指稱內塔尼亞胡：「加薩屠夫內塔尼亞胡不僅是戰犯，而且肯定會作為加薩屠夫受到審判，就像米洛舍維奇受到審判一樣。」

埃爾多安同時也再次批評聯合國的體制，指摘安理會五個常任理事國妨礙結束暴力，他說：「一方面有121個國家表示要「停止戰爭」和「不再流血」，但另一方面，有3個或5個國家全力支持以色列的施襲。這樣的架構不可能給人類帶來和平或希望。」

另一方面，紅十字國際委員會主席什波利亞維奇周一到訪加薩，她表示加薩民眾遭受苦難是無法忍受，他們已無有安全的去處，而且由於以軍圍困，目前也無法採取適當的人道主義應對措施，是不可接受。她並呼籲各方根據國際人道法，保護和尊重平民生命，並強調必須釋放被扣押在加薩的人質，以及讓紅十字會人員探望他們。