哈馬斯否認干犯性罪行　斥是以色列謊言

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯被指在10月7日突襲以色列時，干犯強姦和性暴力等罪行，以色列警方稱正搜集證據調查，哈馬斯周一（4日）否認有關指控，稱都是「毫無根據的謊言」。

以色列高級警官哈魯什(Shelly Harush) 上周向國會議員表示，調查人員已從目擊者、醫務人員和病理學家那裏收集了1,500多份「令人震驚且難受的證詞」，指哈馬斯襲擊時，有女子上身和腰部以下都被脫光，有證人稱目睹一名年輕女子被輪姦、殘害和謀殺等；聯合國婦女署幾天前也表示，對以色列南部遇襲擊期間「大量基於性別的暴行感到震驚」。哈馬斯周一指摘類似指控都是「猶太復國主義運動的一部分，它們宣揚毫無根據的謊言和指控，將巴勒斯坦抵抗運動妖魔化」。

另一方面，一批猶太婦女及她們的支持者周一在聯合國總部外集會，抗議聯合國對哈馬斯殘虐以色列婦女未有採取任何行動。約150名示威者揮舞以色列國旗，又高叫「聯合國可恥」、「強姦就是強姦」等口號，促聯合國譴責哈馬斯並要求他們釋放所有人質，部分示威的女性只穿着內衣、身上塗上假血，希望喚起大眾關注哈馬斯針對婦女的暴力行為。