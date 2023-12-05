以軍加薩北部建水泵　擬抽海水淹哈馬斯地道

以色列國防軍至今在加薩地帶發現至少800條巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的地道，美媒周一（4日）指以軍已在加薩海邊建設水泵，計劃抽取海水淹浸地道，從而破壞地道並迫使在內的哈馬斯分子上地面。

知情美國官員指，國防軍於上月中旬已於加薩北部沙提難民營以北約1.6公里處，搭建至少5個大型海水水泵，每個每小時可從地中海抽取數千立方米的海水灌入地道，在數周內淹浸它們。以色列於上月初知會美方上述計劃，華府內部討論了其可行性，並衡量環境影響及軍事價值，部分美國官員私下表明有疑慮，部分官員則支持計劃。美國官員指，以色列政府未有最終決定，不知何時實行。

美媒報道，計劃能令地道內的哈馬斯成員和人質被迫離開，知情人士拒絕交代以色列是否會在所有人質獲釋前便開啟水泵，亦不知計劃的可行度，因為無人清楚地道細節和附近地質。國防軍官員拒絕回應報道，但指軍方利用多個方法清除哈馬斯的恐怖活動能力，包括不同的軍事和科技手段。

專家指出，由於不知地道的透水力和多少海水會滲入土壤，很難評估計劃對現有的食水及污水處理系統、地下水儲備、附近建築物穩定性等的影響。假設三分之一的哈馬斯地道已受破壞，以色列或需抽取100萬立方米海水摧毀其餘地道。