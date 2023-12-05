哈馬斯10月7日襲以　火箭彈曾擊中核導基地

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯10月7日發射數千枚火箭彈大規模突襲以色列，美國傳媒周一（4日）根據衞星圖片分析報道，其中一枚哈馬斯火箭彈擊中位於以色列中部的斯道特-米察空軍基地，相信該處配備多個核導彈發射器，而引發的火勢一度迫近基地的導彈存放設施。

《紐約時報》指，火箭彈於當地10月7日早上10時左右擊中基地，落在杰里科導彈設施、一個大型雷達系統和一個防空導彈系統附近的小峽谷，爆炸在一處茂密、乾燥的植被引發火災。美媒未能證實是否有其他火箭彈擊中基地，早上10時30分拍攝的衞星圖片則顯示上述是基地的唯一起火點。之後數小時的衞星相可見，火勢迅速蔓延，消防部門派出至少2架救火飛機，現場留有紅色的阻燃劑條紋。翌日的衞星相顯示，為了遏制火勢，樹林中開闢了新道路和防火帶，當時大火已撲滅。大火燒毀基地約40英畝土地，但武器和設備仍然安全，《紐時》分析認為火勢在距離杰里科導彈設施約300米處停止，但燒到基地山上的大型雷達系統120米內。

馬里蘭大學追蹤核設施攻擊的資料庫顯示，過去全球僅發生過約5次已知的核武基地攻擊事件。美國科學家聯盟核專家克里斯滕森（Hans Kristensen）估計斯道特-米察基地有20至50個可搭載核彈頭的杰里科導彈之發射器，核彈頭很大機會存放在基地以外的地方，所以在火箭彈來襲時不受威脅。他指出即使火勢到達導彈設施，以軍的地下、地道儲存設施亦能承受破壞，惟在揮發性燃料和彈藥庫附近發生如此規模的大火仍是有風險。