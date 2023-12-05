交易員疑知哈馬斯突襲　做空以股票賺巨款

美國紐約大學和哥倫比亞大學的兩名教授於周一（4日）發表名為《恐怖交易？》的論文，提出在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯10月7日突襲以色列前數天，曾有股票交易員大舉做空以色列股票，賺取逾9億美元（約70.2億港元）。以色列證券管理局已留意到事件，正在調查。

報告由紐約大學法律教授傑克遜（Robert Jackson Jr）與哥倫比亞大學法律教授米茨（Joshua Mitts）撰寫，他們指一名身份不明的交易員在9月15日至10月5日間做空以色列最大銀行Leumi的443萬股股票，而哈馬斯10月7日突襲以色列後，由於銀行業務癱瘓，Leumi的股價暴跌，該名交易員大賺9億美元。在10月2日，另一名交易員對名為企業投資計劃（EIS）的一種在紐約證券交易所交易的證券進行22.7萬筆空頭交易，10月11日、即美國股市在以色列遭突襲後首個交易日，EIS的價值大跌7.1%，並於以巴開戰首月損失17.5%價值，意味交易員獲得豐厚利潤。

報告認為10月2日的賣空量極不可能是隨機發生，雖然美國交易所做空以色列公司的總量沒有增加，但在襲擊發生前，這些公司的高風險短期期權交易出現急劇且不尋常的增長，而期權到期日正正是襲擊之後。米茨向美媒表示，把事件與哈馬斯聯繫起來是非常具有推測性，不建議這樣做，他認為存在多種可能性，包括有人無意中聽到某事並採取行動。