軍方無人機誤轟村莊最少85死66傷　總統下令徹查

尼日利亞軍方周日（3日）晚在西北部卡杜納州出動無人機空襲疑似武裝分子，結果誤轟一條村莊，官方指造成85名平民死亡、66人受傷，死傷包括婦女及兒童，有目擊聲稱死亡人數更多。總統蒂努布周二（5日）下令徹查事件，並呼籲民眾冷靜。

陸軍參謀長拉格巴賈中將到訪遇襲的通敦比里村（Tundun Biri）時，就空襲誤轟該村表示歉意，並在到醫院探望傷者承諾會承擔醫療開支。陸軍發言人解釋，出動無人機空襲之前，負責空中巡邏的部隊觀察到了一群人，並「誤認他們的活動模式與土匪相似」，而拉格巴賈已下令進行調查，調查結果將指導軍隊處理「人類和人工智能的失誤」。蒂努布透過發言人在聲明中，形容事件「非常不幸、令人不安和痛苦」，指示徹底、全面調查事件，並呼籲民眾在當局在認真調查的時候保持冷靜。

有報道指，尼日利亞軍方為應對武裝分子的綁架和殺戮問題，會發動空襲加以打擊，但同時也造成多宗平民傷亡的事件。在今次事故中，有目擊者表示，事發時村民正在進行一項一年一度的穆斯林慶祝活動，在晚上9時左右，村民們首先聽到一聲巨響，他們紛紛躲避，村民回過神來意識到是炸彈爆炸時，他們開始幫助傷者並搬運死者；但大約30分鐘後，又聽到一聲爆炸，造成更多人死亡。有村民稱，建築物屋頂和樹枝上散落着死者的殘肢，其中大部分是兒童，也有一些幸存的嬰兒從正在向他們哺乳的亡母身邊帶走；點算後共有97具屍體。