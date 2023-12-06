以軍稱加薩地面行動進入第3階段　已攻入汗尤尼斯市中心

以色列對巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動持續，以軍在周二（5日）晚攻入加薩南部的最大城市汗尤尼斯，以色列國防軍參謀長哈勒維表示，在加薩針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的地面攻勢已進入第3階段。

哈勒維說，戰事開始60天之後，以軍除包圍汗尤尼斯外，亦正努力深化加薩走廊北部作戰成果，過去幾天哈馬斯許多作戰人員包括高級指揮官被殲滅。他指，地面行動已進入第3階段，以軍佔領了加薩北部的許多哈馬斯據點，現正針對哈馬斯在南部的重心開展行動。

以軍南方司令部司令芬克爾曼則在聲明中形容，周二是以軍在加薩展開地面行動以來，戰鬥最激烈的一天。他稱以軍在不但在加薩北部的賈巴利亞和舒加艾耶市中心戰鬥，在晚上也攻入了南部汗尤尼斯市中心。以軍認為，汗尤尼斯是哈馬斯很多領導人的藏身之處，而且許多人質可能被扣押在那裏。芬克爾曼也表示，以軍突擊隊深入了賈巴利亞襲擊了當地的哈馬斯安全總部。

有報道指，以軍攻擊汗尤尼斯一所收容無家可歸者的學校周二被以軍攻擊，至少30人死亡；加薩衞生部又指，位於汗尤尼斯以北、加薩中部的代爾拜萊赫一間房屋也被以軍炸毀，據報至少45人死亡，包括多名兒童。