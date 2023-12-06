英外相簽新條約　重啟遣送非法移民至盧旺達計劃

英國周二（5日）與盧旺達簽署了一項新條約，重啟把來英的非法移民遣送到該個東非國家的計劃。

將英國境內的「庇護申請者」轉移至盧旺達，是英國政府制止非法移民策略的核心，但盧旺達的人權紀錄欠佳，該政策受到非議，一直沒有執行。上月英國最高法院駁回英國政府的上訴，裁定有關計劃不合法，因為庇護申請者可能面臨被遣返至原居地或面對不人道對待的風險。但英國首相辛偉誠揚言，政府將設法繼續推動這項計畫。

本周二，英國內政大臣祁湛明到盧旺達首都基加里，與盧旺達外長比魯塔簽署新條約，取代原本不具約束力的備忘錄。祁湛明稱，有關條約解決了最高法院提出的所有問題，預計未來數月可以將非法入境者移送到盧旺達。

英方表示，根據新條約，盧旺達不會將尋求庇護者驅逐到他們生命或自由會受威脅的國家，又將設立一個監督委員會接受保密投訴，並成立一個由世界各地法官組成的上訴機構。

然而，許多律師和慈善機構都認為，在明年大選之前，移送非法入境者的航班不太可能啟動，而在民調中支持率領先兩位數的反對黨工黨表示，該黨一旦在大選中獲勝，將放棄這個「盧旺達計劃」。