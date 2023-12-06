總理稱停火協議沒法釋放所有人質　家屬批不作為

以巴戰事持續，仍有138名人質被扣押在加薩。以色列總理內塔尼亞胡周二（5日）與人質家屬會面，稱無法通過停火協議釋放所有人質。部分家屬因不滿政府無任何營救計劃而提前離場，更有人要求內塔尼亞胡辭職。

內塔尼亞胡在會面中表示，被扣押在加薩地帶的人質正面臨飢餓、身體和精神層面虐待，甚至有人質遭受性侵和殘酷強暴等遭遇，形容事件令其心碎。他同時對人質家屬表達尊重，直言無法一次把所有人質帶回以色列，強調若情況許可，將不遺餘力地救回他們。不過，不少人質家屬對此並不買帳，更批評會面內容混亂且醜陋，形容感覺自己的智商受到侮辱，譴責以色列政府毫無作為。

另一方面，美國總統拜登周二稱，有以色列幸存者指巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在10月7日襲擊以色列南部期間，性侵和殘殺多名女性，甚至活活燒死及肢解她們，強烈譴責行為殘酷且令人難以想像，呼籲國際社會不能對哈馬斯暴行視而不見。哈馬斯隨後指摘拜登試圖藉此混淆視聽，誤導公眾輿論並掩蓋以色列犯下的戰爭罪行。