美國國務院稱　為烏克蘭提供資金的能力已見底

美國國會參議院最快本周就總統拜登提出的1,060億元（美元，下同，約8,268億港元）大規模安全計劃表決，當中包括用於支持烏克蘭及以色列的資金。美國國務院發言人米勒周二（5日）表示，美國在向烏克蘭提供軍事支持的能力上已見底，呼籲國會盡快採取行動。

米勒指，俄羅斯持續對烏克蘭的關鍵基礎設施發動攻擊，破壞當地的供暖設施，估計烏克蘭將面臨「非常艱難的冬天」。美國此前1,110億元（約8,580億港元）的援烏預算已見底下，拜登要求巨額撥款援助以色列和烏克蘭，但未能得到國會一致支持。

參議院共和黨領袖麥康奈爾周二表態，希望共和黨參議員投票反對向烏克蘭和以色列提供額外援助，以表明共和黨人堅持改變美國邊境政策的立場。美國財政部長耶倫同日警告，若國會未能通過援助，美國將需為烏克蘭的失敗負責。

若國會最終未能就向烏克蘭提供援助問題達成一致，那麼將延至聖誕節假期後完成表決。眾議院議員的聖誕節假將於12月14日開始，參議員的聖誕節假期將於12月15日開始。眾議院將於明年1月9日恢復工作，參議院將於明年1月8日恢復工作。