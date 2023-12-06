中聯部部長晤伊朗政黨領導人　推動多領域合作

中共中央對外聯絡部部長劉建超周二（5日）在伊朗首都德黑蘭，集體會見伊朗政黨聯合會主要政黨領導人。劉建超表示，中方願同伊方推動雙方經貿、能源、基建、交通、農業、衞生和共建一帶一路等領域務實合作。他又指，中方重視伊方在中東地區事務中的重要影響，支持伊方為維護地區和平穩定發揮自身作用，堅定捍衞國際公平正義。

劉建超表示，中伊友好源遠流長，政黨交往對國家關係發展具重要作用，助力增進政治互信、理念互鑑、務實合作和民意合作。明年是中國共產黨同伊朗政黨聯合會建立關係20周年，他希望雙方加強政治互信和治國理政經驗互鑑，密切互訪交流，繼續在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，願同伊方在國際事務中加強溝通協調。

參加會議的伊方主要政黨領導人共有50多人，其中聯合會主席哈什馬提揚表示，伊朗政黨聯合會作為伊朗負責協調、管理政黨事務的政治組織，願同中方在相互尊重、互不干涉內政基礎上，遵照伊中簽署面向未來25年的全面合作計劃方向，促進兩國全面戰略夥伴關係發展。伊方又高度讚賞中方提出以巴停火止戰主張，認為中方對解決以巴衝突發揮重要推動作用，願同中方加強聯合國框架下合作，共同應對危機挑戰。