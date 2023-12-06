解放軍兩艦入台鄰接區　殲16疑掛新型超遠程導彈

台媒周三（6日）報道，台灣海軍導彈巡防艦迪化號周一（4日）中午在西部外海，發現解放軍導彈護衞艦宜興號和導彈驅逐艦呼和浩特號進入台24浬鄰接區，廣播驅離時針鋒相對。解放軍官媒近日發布照片顯示，有殲16戰機疑掛上新型導彈，傳為最新的霹靂17超遠程空對空導彈，射程逾400公里屬全球最遠。

台灣有軍事專頁記錄到，台軍迪化號周一透過無線電向解放軍呼和浩特號廣播，指對方的行動已嚴重破壞台海和平穩定及安全；又向宜興號喊話，稱對方如執意進入24浬鄰接區，台軍將被迫採取驅離行動。解放軍軍艦反斥台方言詞挑釁，又指相關鄰接區並不存在，解放軍軍艦在此正常航行，要求台艦立即調整航向，與其保持3浬以上安全距離。台國防部周三另公布，截至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機7架次、軍艦5艘次持續在台海周邊活動，未越海峽中線。

另外，台灣國科會周二（5日）公告22項核心關鍵技術清單，涉及範疇涵蓋國防、農業、半導體、太空、資通安全5大領域。其中6項涉及國防並由國防部作為技術主管機關，包括軍用微波/紅外/多模尋標技術等。