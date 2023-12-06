華國安部駁斥　反間諜法對外資造成寒蟬效應之說

中國今年4月修訂《反間諜法》後，被質疑對外資造成寒蟬效應。中國國家安全部周三（6日）發布反間諜法破壞營商環境的四大謬誤（上）》文章，駁斥相關說法純屬歪理邪說，並反指美國濫用法律打壓國際競爭對手，炮制多起中國經濟間諜案。

文章說引用中國商務部數據，稱今年1至10月，全國新設立外商投資企業41,947家，同比增長32.1%；另中國今年新增貨運航線180條，中歐班列共開行14,562列、發送貨物157.9萬標準箱，同比分別增長6%和9%。文章稱，上述數據既是外商在中國投資信心的體現，炒作反間諜法破壞營商環境、加速經濟脫鉤，純屬顛倒黑白。

文章提出的第二項謬誤，為《反間諜法》將商業數據視為國家秘密，正常獲取商業信息的行為可能被當作間諜活動。文章稱，《反間諜法》打擊的是極少數危害國家安全的間諜行為，不針對正常商業活動，不會對外企在華合法投資經營造成任何影響。反指美國1996年出台的《經濟間諜法》，將盜竊商業秘密當作一種間諜犯罪，濫用該法打壓國際競爭對手，並指控美國近年羅織罪名、捏造證據，連續炮制數十宗中國經濟間諜案。