英以助俄侵烏為由制裁3華企　中方提嚴正交涉

英國周三（7日）以「支持俄羅斯戰爭機器」為由，宣布制裁多國46個實體以及個人，指他們參與俄羅斯軍事供應鏈，支持俄羅斯非法入侵烏克蘭，當中包括3家中國公司。中國駐英大使館表示已向英方提出嚴正交涉。

制裁名單上的實體有來自白羅斯、中國、土耳其、塞爾維亞、阿聯酋和烏茲別克營運的企業，當中31個實體與個人被指與無人機和導彈零件設計，並且製造和進口相關電子元件，包括Asia Pacific Links Limited、Sinno Electronics Co., Limited，以及Xinghua Co., Limited這3家中國公司，這3家公司被指「供應對俄羅斯戰爭至關重要的受制裁商品」。此外，名單上還包括據稱涉及俄羅斯石油貿易的4家阿聯酋的實體，以及與俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團有關的實體等。英國政府的聲明稱，今次制裁表明英國對助長俄羅斯非法戰爭者絕不容忍。

中國駐英國使館回應時表示，堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已向英方提出嚴正交涉，敦促英國政府立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁，強調中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益，正告英方任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。

使館發言人又指，中國在烏克蘭問題上始終堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。英國政府則罔顧國內國際民意，不斷火上澆油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期。英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，充分暴露英方的虛偽嘴臉。