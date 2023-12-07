古特雷斯罕有致函安理會　籲請使加薩免於人道災難

聯合國秘書長古特雷斯於周三（6日）罕有地根據《聯合國憲章》第99條規定，致函安理會主席呼籲安理會成員採取措施避免加薩人道災難。

該條款規定，聯合國秘書長可以將任何認為可能威脅國際和平與安全的事項提請安理會注意，聯合國秘書長很少引用這項條款，而這也是古特雷斯2017年就任聯合國秘書長，以來首次援引這項條款。

古特雷斯在信中說，目前情況下，有意義的人道主義行動無法進行，人道物資嚴重不足；由於各項供應與燃料短缺，加上通信不暢，聯合國與合作夥伴採取人道主義行動的能力受重創，國際社會有責任動用全部影響力，避免巴以衝突進一步升級並結束危機。他呼籲安理會成員推動避免加薩人道災難，並呼籲以色列和哈馬斯宣布人道停火。

同日，聯合國救濟和工程處表示，加薩南部超過60萬人已接到撤離令，以避免遭以軍襲擊，然而，近一半接到疏散令的人此前已曾被迫離開家園，而避難所已經超出了容納能力，因此他們已無處可去，而因為人道主義援助有限，救濟行動正處崩潰。加薩衞生部則稝，至少100名巴人在過去一天被殺，其中約60人在以軍攻擊北部賈巴利亞難民營時喪生。