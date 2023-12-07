普京閃電訪問阿聯酋和沙特　冀提升俄在中東影響力

俄羅斯總統普京周三（6日）「閃電式」訪問阿聯酋和沙特阿拉伯，期間讚揚俄羅斯與兩國的關係達到前所未有的高水平。有分析認為，他是希望籍此次訪問提升俄國在中東的影響力。

普京乘專機出訪，俄軍4架蘇35S戰機全程護航。普京首站抵達阿布扎比，與阿聯酋總統阿勒納哈揚會談。普京在開場白中表示，兩人會討論能源合作、中東衝突和烏克蘭危機等議題，讚揚俄羅斯與阿聯酋的關係現狀，並祝賀該國主辦第28屆聯合國氣候變化大會。會上，阿勒納哈揚表示，近年來，阿俄關係在各領域取得積極發展，而阿聯酋是俄羅斯在中東和海灣地區的最大貿易夥伴，又指阿聯酋是俄羅斯經濟的最大投資者，雙方將繼續共同努力，加強能源、基礎建設、先進技術等各領域合作。普京也稱，阿聯酋是俄羅斯在阿拉伯的主要貿易夥伴，雙方產業合作不斷推進，正在落實一批大型石油天然氣項目，並在「OPEC+」的框架內加強合作。

普京之後轉往沙特首都利雅得，與王儲穆罕默德．薩勒曼會談。普京稱，沒有甚麼能阻擋俄沙兩國友好關係發展，雙方在政治、經濟和人道主義領域保持穩定關係。俄羅斯尊重沙烏地阿拉伯獨立自主建設未來的意願。穆罕默德．薩勒曼表示，兩國政治合作有助於加強區域安全，雙方在能源、貿易和投資等領域合作取得很大成功，在深化合作方面具有許多利益契合點和巨大發展潛力。他亦接受了普京的訪俄邀請。

普京因烏克蘭戰事而遭國際刑事法院發出拘捕令，然而阿聯酋和沙特都沒有簽署成立國際刑事法院的條約，意味兩國沒有義務拘留普京。