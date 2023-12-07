台軍擬購美製M109A7自走炮　強化防衞作戰

美國去年取消對台灣出售40門M109A6自走炮，改售M142高機動多管火箭系統（HIMARS）代替。台灣傳媒周二（6日）報道，台灣陸軍向國防部提出計劃，希望向美國購買最新型M109A7自走炮及M982神劍導引炮彈，改善炮兵精準射擊並在防衞作戰中精準擊殺敵軍目標。

台軍將領透露，HIMARS視乎發射的彈藥種類，射程為42到300公里，用於轟擊敵軍前線後方的高價值目標。解放軍攻台船團如果進入台灣周邊海域40公里以內，以目前使用的M109A2/A5自走炮，至少要2至3枚以上的炮彈，才能摧毀載運武器裝備及人員的登陸船艦。但M109A2/A5發射3枚炮彈的時間，恐早已曝露自身位置，面臨被解放軍火箭軍攻擊的風險，大幅降低戰場存活機率，還會影響後續戰力。而神劍炮彈射程可達40公里，剛好彌補傳統彈藥30公里射程與HIMARS最小射程內的火力空虛。

傳統彈藥如果搭配美國售台的M1156精確導引套件，可讓M109A7發射2至3枚精準型彈藥擊毀解放軍登陸艦艇之際，還可自行脫離陣地，轉往另一個發射陣地準備下一輪射擊，順便把彈著點提供給M109A2/A5。台軍現役有225門M109A2/A5，M109A2射程18公里，使用增程彈延伸至23.7公里。M109A5射程22.5公里，使用增程彈增至30公里。M109A7搭配的M992A3彈藥車能運載95枚155毫米炮彈、發射藥包及底火，有助M109A7持續發揮火力。