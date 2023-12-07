疑器材故障致在日墜毀　美軍停飛所有魚鷹機

駐日美軍一架魚鷹運輸機上月在鹿兒島縣近海墜毀，機上8名機組人員全部罹難，日本魚鷹機機隊停飛。美國軍方周三（6日）宣布進一步停飛所有魚鷹機，復飛日期未定，涉及近500架魚鷹機。初步調查表明，肇事魚鷹機墜毀可能是因器材故障，而非機組人員失誤引起。

美國空軍特種作戰司令部司令鮑恩費恩德（Tony Bauernfeind）發表聲明指示停飛，基於在調查繼續進行的同時降低風險。初步調查顯示，故障根本原因尚不清楚。負責管理海軍陸戰隊和海軍魚鷹機的海軍航空系統司令部，證實將停飛所有魚鷹機。空軍表示未知停飛期限，預計將持續到調查確定肇事魚鷹機墜毀原因，並提出讓機隊恢復運作的建議為止。

美國製造的魚鷹機是混合型飛機，起飛和着陸方式類似直升機，但飛行過程中可以像飛機向前旋轉螺旋槳，並以更快速度巡航。美國空軍特種作戰司令部有51架魚鷹機服役，海軍陸戰隊有400多架，海軍有27架。魚鷹機自2007年開始在美軍服役，機型相對年輕，惟至今已有50多名官兵在相關飛行測試或訓練中喪生，在過去20個月便有20人喪生。美軍今年8月在澳洲發生魚鷹機事故，造成3名海軍陸戰隊員死亡，該事故仍在調查。