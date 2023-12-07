黃循財訪華　中新擬互免簽30天

新加坡總理兼財政部長黃循財周二（5日）起訪華4天，周四（7日）在天津參加新中雙邊合作聯合委員會會議，他透露在新中航班不斷增加的基礎上，雙方將通過30天互免簽安排，加強兩國人員往來。他周三（6日）分別與中國國務院總理李強和中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰在北京會面。雙方同意在經貿、金融等領域加強合作，推動兩國關係不斷發展。

李強周三上午在人民大會堂會見黃循財時表示，中方願同新加坡保持高層密切交往，深化發展戰略對接，以進一步升級自貿協定為契機，推動中新合作提質升級，在數碼經濟、綠色發展、金融服務、海洋能利用等領域取得更多成果，推進陸海新通道建設，加強人文交流。中方願同新加坡等地區國家加強團結協作，加快推進中國東盟自貿區3.0版談判，為區域一體化持續注入新動力。

黃循財表示，新加坡高度重視兩國關係，願同中方密切高層交往，在經貿、投資、綠色發展、數碼經濟等領域深入推進務實合作，為維護地區和平、穩定與發展發揮積極作用，推動兩國全方位高質量的前瞻性夥伴關係不斷向前發展。黃循財另與何立峰會面時，雙方就兩國經貿合作、國際經濟金融形勢等議題交換看法。