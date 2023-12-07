也門叛軍連番施襲　沙特促美國保持克制

伊朗支持的也門叛軍青年運動，近期連番與美國海軍艦艇交手。英國傳媒周三（6日）揭露，沙特阿拉伯要求美國保持克制，沙特及伊朗等中東國家均希望藉青年運動向美國施壓，迫使以色列停止進攻加薩地帶。

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發衝突兩個月以來，抵抗軸心勢力之一的青年運動不斷發射火箭彈和無人機襲擊以色列和美國目標，以示支持巴勒斯坦，更表明行動會持續至以色列停止進攻加薩。襲擊威脅到中東海上石油運輸通道，而沙特是全球最大石油出口國。知情人士透露，沙特向美國施壓要求克制和結束加薩衝突，避免事態進一步升級，沙特目前對美國處理局勢的方式感到滿意。

中國今年成功斡旋伊朗與沙特恢復外交關係，沙特尋求退出與青年運動長達近9年的戰爭，專注發展經濟。知情人士透露，即使加薩戰火紛飛之際，沙特仍尋求推進也門和平進程。另一邊廂，青年運動代表上月在德黑蘭與伊朗官員會面討論襲擊，同意以可控方式採取行動，幫助迫使以色列結束加薩衝突。伊朗不尋求地區發動全面戰爭，憂慮自身捲入其中，而伊朗和美國一直透過中間人就青年運動襲擊交換資訊，兩國均呼籲保持克制。