中國與歐盟領導人北京會晤　倡加強對話合作

第24次中國-歐盟領導人會晤於周四（7日）早上在北京舉行，國家主席習近平在釣魚台國賓館會見訪華的歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾和歐盟委員會主席萊恩。中方強調，中歐應不斷增強政治互信，凝聚戰略共識，排除各種干擾，加強對話與合作。

中方指出，中歐關係關乎世界和平、穩定、繁榮，有責任共同為世界提供更多穩定性，為發展提供更多推動力，為全球治理提供更多引領和支持，雙方應共同努力，保持中歐關係發展勢頭。中方又指，中歐要做互利合作的夥伴，造福雙方人民，並共同應對全球性挑戰，攜手促進世界穩定繁榮。萊恩會前在社交平台發文指，這是她今年第二度訪華，並且是開展公開和坦誠對話的機會。她指出，中歐之間的經濟和地緣政治關係重要但複雜，今次對話的結果將影響兩地人民的安全和繁榮。

美媒較早前引述歐盟官員消息指，匈牙利總理歐爾班敦促米歇爾，在即將舉行的歐洲理事會峰會上剔除與烏克蘭加入歐盟的談判出議程，米歇爾因而將提前一天返歐，部分原因是他在北京沒安全的電話線路，沒法在不被監聽下與其他歐盟領導人通話。另有外交官指出，中方未按照慣例擬定聯合聲明初稿，中歐峰會後可能不發表聯合聲明。