緬甸外長晤王毅　盼華幫助實現國內和平穩定

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（6日）在北京，會見來華共同主持瀾湄合作第8次外長會的緬甸副總理兼外長丹穗。王毅指，中緬是全面戰略夥伴，始終相互支持和信任，中方期待緬甸在憲法框架下盡快實現國內和解，繼續政治轉型進程。緬方則稱，將堅決打擊電訊詐騙等跨境違法犯罪行為，與中方就此開展全面協調配合。

王毅表示，瀾湄合作始終走在踐行構建人類命運共同體理念、親誠惠容周邊外交理念的最前沿，中方願與瀾湄國家一道辦好外長會，共商合作大計，共促區域繁榮。他指出，中方從不干涉緬甸內政，讚賞緬方堅持一個中國原則，相信緬方會一如既往堅決反對「台獨」行徑，支持中國統一大業。中方願與緬方分享中國式現代化經驗，積極推進中緬經濟走廊建設。

丹穗表示，今次瀾湄外長會意義重大，期待與中方密切合作，推動會議取得成功。緬方高度重視發展對華關係，願深化各領域合作，共同構建緬中命運共同體；同時將加快國內協調，積極推進經濟走廊建設。他提到，緬甸國內仍面臨不少挑戰，希望繼續得到中方支持幫助，實現國內和平穩定。