國民議會通過法案　擬禁止即棄電子煙

法國國會下議院國民議會周一（4日）通過法案，禁止在該國售賣和吸食即棄電子煙，議員認為即棄電子煙是青少年染上煙癮途徑，且對環境有害。法案仍需得到該國參議院支持和歐盟委員會批准，法國政府期望禁令能在明年9月生效。

禁止即棄電子煙法案獲國民議會全票通過，惟全體577席議員中僅104人參與投票。法國衞生部長魯索（Aurelien Rousseau）認為，即棄電子煙為嚴重成癮開闢道路。去年11月提交草案的議員帕基尼（Francesca Pasquini）指出，即棄電子煙過於便宜，果味和含糖口味具吸引力，而且體積小，很容易讓青少年避開家長注意。

上述法案是法國政府禁煙行動的一部分，法國政府上月預告在所有海灘、公共公園、森林以及學校附近禁煙，並提高香煙稅，目前一盒20支裝香煙徵稅11歐元（約92港元），到2025年將提高至12歐元（約101港元），翌年再增至13歐元（約109港元）。總統馬克龍過往承諾，政府目標到2032年創造首個無煙世代。

駐法國記者呂靜儀報道