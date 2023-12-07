新研發磁力手術系統　首完成膽囊切除

智利聖地牙哥一間醫院周三（6日）成功利用磁力手術系統進行首例膽囊切除術，患者當日已經出院。以機械手臂輔助手術的系統由美國加州硅谷一間醫療設備公司研發。

名為MARS的磁力手術系統讓醫生透過一塊小磁鐵附在肝臟等器官上，並在患者腹部使用帶有高功率磁鐵的機械臂來操縱。該系統有兩條機械手臂，一條可以操作磁力控制器；另一條控制帶有攝錄機的內窺鏡，用於觀察患者體內情況。機械手臂使醫生可以騰出雙手來使用腹腔鏡器械進行手術。

MARS於9月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准，而此手術方式比以往手術造成更小傷口和疼痛，可以讓患者更快恢復。MARS還可以減少醫生對手術助手的需求，可在更小的環境下進行手術，為醫院節省空間。

來自智利的研發公司總裁羅德里格斯-納瓦羅（Alberto Rodriguez-Navarro）指，回到家鄉並帶來一些新的、更好的東西，手術成功是激動人心的一刻。在手術中，視力就是一切，MARS讓醫生獲得更好的可視化效果，不但更有效率，也讓每天可以完成更多手術。