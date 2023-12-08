米歇爾：不放棄鼓勵中國協助結束俄烏衝突

第24次中國-歐盟領導人會晤於周四（7日）在北京舉行，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾和歐盟委員會主席萊恩在與中國領導人會晤後舉行新聞發布會總結行程。米歇爾表示，歐中彼此需要令雙邊貿易與經濟關係更互惠及平衡，歐方希望中方採取更多具體行動，擴大對外國企業的市場准入，他又提到，歐方不會放棄鼓勵中國協助結束俄烏衝突，並指中國參與下次烏克蘭和平會議非常重要。

萊恩則指出表示，雙方討論了貿易不平衡的根本原因，包括缺乏中國市場准入機會、中國企業獲得的優惠待遇，以及中國產能過剩的情況，她稱從政治上來說，歐洲的領導人無法容忍不公平競爭導致歐洲的工業基礎遭受破壞。

英國傳媒形容，中歐領導人在這4年來首次面對面的會晤中，一致同意雙方的貿易關係應該更加平衡，但包括烏克蘭和企業補貼等一系列問題上，未見有可化解分歧的迹象。

而中方的報道就指出，米歇爾與萊恩與中國國務院總理李強會晤時表示，歐中關係是歐盟最重要的對外關係之一，歐盟願意作為中國可信可靠的夥伴；歐盟堅持戰略自主，願意與中方推進高層對話，增進相互理解，減少誤解，深化經貿、農食、氣候變化、人工智能等領域合作，攜手應對全球挑戰，促進世界和平、穩定與繁榮。