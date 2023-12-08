自民黨人陷回佣醜聞　岸田宣布任首相期間退出黨內派系

日本執政自民黨派系集資宴會早前被揭存在政治資金問題，受此影響，首相岸田文雄周四（7日）宣布，在擔任首相期間，退出自己擔任會長的自民黨「岸田派」。然而目前內閣支持度低迷，自民黨內部也有不滿意見認為，岸田在事到如今才退出派系為時已晚。

岸田在官邸向媒體稱：「我自己將站在前列，努力恢復（人們對自民黨的）信賴。」岸田不會要求自民黨其他派系的會長退出派系。據相關人士稱，岸田派的會長職位將保持出缺狀態。

報道引述消息指，岸田周三（6日）在與自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充等黨幹部都有出席的緊急會議上，就醜聞強調：「為了恢復信賴，希望大家帶着強烈的危機感，團結一致加以應對」，並表示在自己擔任首相和黨總裁期間退出派系是妥當的。

早前有日本傳媒爆料稱，自民黨最大派系「安倍派」把超出集資宴會券銷售指標的一部分利潤，直接「回饋」給議員，而沒有按法律規定記載到收支報告書，據報安倍派這種不正當處理的資金數額，在5年內合共多達超過1億日圓（約545萬港元）；而「岸田派」等其他派系也被爆存在這種情況，在野黨指摘是賄賂。周三（6日）有報道稱，岸田文雄呼籲自民黨各派系暫時不要舉辦集資宴會。有分析指，在岸田內閣支持率已跌破30％的情況下，政治與資金問題或導致民心進一步遠離。