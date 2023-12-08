普京繼續中東外交　克里姆林宮會伊朗總統

繼周三（6日）「閃電式」訪問阿聯酋及沙特阿拉伯之後，俄羅斯總統普京繼續其中東外交，於周四（7日）在莫斯科克里姆林宮接待來訪的伊朗總統萊希。

伊朗被指向俄羅斯提供在烏克蘭戰場上使用的無人機，也是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的支持者，而普京與萊希在會面中，討論到以色列與哈馬斯之間的戰事，普京指，與萊希交就中東局勢交換意見非常重要，特別是巴勒斯坦局勢，普京形容，以哈戰爭是美國外交的失敗，並暗示俄國可以充當調解人，因為俄國跟以色列和巴勒斯坦都保持友好關係。

萊希則指摘西方支持以色列對加薩的巴勒斯坦人進行種族滅絕，他宣稱當地「每10分鐘就有一名兒童被殺」，強調必須迅速停止以色列對加薩的轟炸，稱「這不僅僅是地區問題，而是全人類的問題」，「有必要找出快速解決的方案」。

雙方還談論到包括能源領域在內的各方面合作，普京表示：「我們有重要的基礎設施項目，我們早就在討論，現已在進行『北-南』 國際運輸走廊的鐵路建設工作。我們是自然、一貫地在能源領域進行合作。在教育領域，有許多伊朗大學生在我們這裏學習。總而言之，我們正非常積極地在各方面進行務實合作。」