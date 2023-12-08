聯國稱以很可能重開一口岸　讓人道物資送入加薩

聯合國人員周四（7日）表示，以色列很可能很快就會重開通往加薩的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸，以便部分人道救援物資在經過檢查後進入加薩地帶。

聯合國緊急救援協調員格里菲斯表示，重開凱雷姆沙洛姆口岸是近幾星期以來討論的焦點，目前迹象顯示「很有希望」它很快會重開，但強調談判仍在進行中。凱雷姆沙洛姆口岸位於以色列南部與加薩的邊界地區，用於貨物運輸，日常貨車流量為每天1000輛，但自以哈戰事爆發以來，該口岸被以方完全關閉。有媒體指，以色列政府是在國際社會強大壓力下作出這項決定的，但未具體說明口岸重新開放的時間。以色列官方目前對此消息暫無回應。

與此同時，格里菲斯又指，由於以色列的軍事行動和道路損毀，聯合國在加薩南部的人道援助工作無法正常運作，無法向民眾分發食物和水。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處周四發聲明，自10月7日以哈戰事爆發，加薩已有逾190萬人流離失所，當地超過85%以上人口被逼遷徙或離散，其中超過100萬人聚集到加薩中部，以及南部最大城市汗尤尼斯與拉法等地的近百個避難中心。聲明又指，自戰事爆發以來，該處已有超過130名在加薩的人員喪生。