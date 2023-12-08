以軍稱殺哈馬斯兩高級成員　以戰時閣員兒子陣亡

以色列國防軍（IDF）周四（7日）發聲明指，於數天前有兩名巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的高級成員，在以色列對加薩的軍事行動中喪生。以軍稱，哈馬斯軍事情報部門的高級行動人員蘭蒂西（Abdel Aziz Rantisi）和另一名哈馬斯高級成員阿尤什（Ahmed Aiush），在以軍一次針對哈馬斯中央情報指揮中心的攻勢中喪生。

聲明指，該指揮中心負責收集加薩各地的現場情報，並作為哈馬斯指揮作戰活動、支持襲擊以色列士兵的重要戰略中心。以軍沒有具體說明兩名哈馬斯成員被殺的地點。

與此同時，以軍又指，以色列國防軍前總參謀長、現任戰時內閣部長艾森科特（Gadi Eisenkot）的25歲兒子蓋爾（Gal Eisenkot）周四在加薩北部陣亡。他是預備役士官長，在一個哈馬斯地道出入口爆炸時受重傷，送院後不治，總理內塔尼亞胡發文悼念，多位以色列政府官員和議員也表示哀悼。

另一方面，黎巴嫩官媒周四報道，該國南部邊境的勒梅什鎮（Rmeish）當天遭以軍隊發射的白磷彈攻擊；區內的部拉米亞（Ramiya）、瓦迪達克（Wadi Dark）、哈穆爾（Hamoul）等邊境村鎮同日也遭到以軍炮擊，以色列暫未回應。