亨特被控9項稅務罪名　若罪成最多入獄17年

美國特別檢察官韋斯（David Weiss）周四（7日）向加州洛杉磯聯邦法院提交文件，正式起訴總統拜登之子亨特9項稅務相關罪名，包括3項重罪和6項輕罪，一旦罪成面臨最多17年監禁。

檢方提交的起訴書長達56頁，列出亨特的罪名包括1項企圖逃稅或避稅罪、2項詐欺和虛假陳述罪及6項故意不提交申報表、提供資訊或繳稅罪，指控他於2016至2019年間沒有繳交至少140萬美元（約1,092萬港元）稅款，雖然他最終從2018年起繳稅，但他涉嫌進行虛假商業扣除以逃避稅務評估，以減少他所面臨的大量稅務負債。起訴書還指，亨特破壞自己公司的薪資和稅務預扣流程，在此之外提取了數百萬美元，並在奢侈的生活方式上花費數百萬美元，而不是繳稅。

亨特的律師發聲明表示，根據事實和法律，如果亨特的姓氏不是拜登，他就不會在特拉華州和加州被起訴，韋斯向共和黨的壓力低頭，先是起訴亨特史無前例和違憲的槍械罪名，現時在經過5年調查卻沒有新證據、在亨特全額繳稅2年，並在檢察官數月前同意以2項輕罪解決此事時，檢方又提出了9項新指控。