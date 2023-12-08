美大學槍擊案疑犯求職屢被拒　死者包括台教授

美國內華達大學拉斯維加斯分校周三（6日）槍擊案造成4死1傷，死者包括67歲男槍手波利托（Anthony Polito），警方證實他是一名財困學者，在駁火中被擊斃。最新報道指出，其他死者均為商學院老師，包括來自台灣的教授張家禎（Cha Jan "Jerry" Chang），他已在該校任職22年。

警方指，波利托在東卡羅萊納大學擔任過教授，曾向內華達州多間大專院校求職被拒，包括事發大學。他犯案前，曾寄信給全國多間大學的教職員，部分內含可疑白色粉末。警方發現他有一份目標人物名單，但死傷者並不在列，他似乎非針對學生，確實動機待查。遇害者包括64歲的張家禎以及39歲教授納瓦羅-維萊斯（Patricia Navarro-Velez），另一名遇害者同在商學院工作，但身份待家屬同意才公開，傷者亦是來自該學院。

根據學校資料，張家禎1981年在台灣海洋大學取得大學學位，1992年在輔仁大學擔任兼任講師，1997年起赴美執教，2001年加入內華達大學拉斯維加斯分校，現為企管系教授。同在該校任教的政治系助理教授王宏恩周四（7日）在社交平台指，張家禎曾獲教學優良及研究優良的肯定。王憶述槍擊案發生後，很多家長跑到校園封鎖線外焦急等待孩子，學生看到家長一刻衝上前擁抱大哭。