與美擘劃加薩戰後計劃　巴解疑吸納哈馬斯獨立建國

巴勒斯坦自治政府總理什塔耶（Mohammad Shtayyeh）周四（7日）接受美媒訪問時指，當局正與美國官員討論加薩地帶戰後治理方案，他傾向讓巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯成為巴勒斯坦解放組織的初級夥伴，協助建立包括約旦河西岸、加薩和東耶路撒冷的獨立國家。

什塔耶在西岸的辦公室受訪，透露美國官員本周較早時曾與他會面，討論加薩戰後計劃，雙方同意以色列不應重新佔領加薩，亦不應劃出加薩土地作為緩衝區或驅逐巴勒斯坦人。他表明不會按照以色列的軍事計劃，巴人就在加薩，需要建立一個機制，而這是正與國際社會合作處理的事情，將在救援和重建方面有巨​大需求。什塔耶本周末會前往卡塔爾，促請該國把近年來對哈馬斯的大量財政支持轉交給巴勒斯坦自治政府。他還重申，以色列無可能消滅哈馬斯，因為哈馬斯領導層身處卡塔爾，亦在黎巴嫩和西岸有勢力。他又指，以巴年輕人都愈來愈軍事化，令雙方達成和平協議的機會快速消散，自治政府屢次接觸以色列但無果。

同日，英國防相夏博思到訪西岸城鎮拉姆安拉，與派駐當地的英國支援小組及巴勒斯坦自治政府內政部長里赫（Ziad Hab al-Reeh）會面。夏博思表示，英國支援小組在當地超過10年，英方會研究加強它協助巴勒斯坦自治政府的能力，他相信最終解決方案是巴勒斯坦權力機構在大量國際幫助下擁有一定程度的管理能力，但目前未達成。他指此行目的是與自治政府對話，了解他們的能力。他相信應透過組成由阿拉伯國家領導的國際聯盟來實現加薩實地和行政重建，從而改善以色列人安全和保護巴人性命。