王毅接見馬里外長　深化多方面合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（8日）在北京跟馬里外長迪奧普舉行會談，馬里經濟財政部長、工貿部長等參加。王毅指中方願同馬方繼續堅定相互支持，共同維護發展中國家正當權益，共同維護國際關係基本準則。

王毅稱，中馬友誼由兩國老一輩領導人親自締造。中方充分理解和尊重馬里人民的自主選擇，從不干涉別國的內政。他又讚揚馬里在維護國家穩定、保護人民安全方面已取得重要成果，相信馬方有智慧、有能力解決當前面臨的暫時困難，將國家發展進步的命運掌握在自己手中，實現持久和平與安寧。

王毅表示，近年來，中馬多個務實合作項目順利實施，為馬里人民帶來福祉。中方願同馬方深化教育、培訓、醫療、農業等合作，助推馬里和平發展進程。王毅又希望馬方繼續採取切實有效措施，保障中方在馬人員安全。

迪奧普表示，馬中友誼歷史悠久，雙方在重大原則問題上立場相近；中國支持馬里維護主權和領土完整，始終耐心傾聽馬里訴求，是馬里可信賴的朋友和夥伴；馬里堅持獨立自主，恪守一個中國原則，希望跟中方深化互利合作，將全力保障中方在馬人員安全。