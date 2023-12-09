【東方日報世界視線】黑莉團結共和黨　謀奪美總統大位

美國總統大選的初選已經開跑，共和黨一方的候選人已經開始一場一場的辯論。其中嶄露頭角的是黑莉（Nikki Haley），51歲，父母是印度錫克族裔，丈夫麥克‧黑莉（Michael Haley）是軍人，她2011至2017年當上南卡羅萊納州州長，但在2017至2018年被特朗普安排離任，當上美國駐聯合國大使。在任短短一年被稱為「塗上唇膏的獒犬」，極力推動特朗普的外交政策，特別支持以色列以耶路撒冷為首都，將美大使館遷往該地。不過，她亦有膽量反對特朗普不願意繼續自2014年以來西方制裁俄羅斯的政策。

今年2月14日，黑莉公開申明會參與共和黨初選，爭取代表共和黨出選總統。她最大的優勢是政策上屬於共和黨的溫和派，不與其他各派別的黨友為敵，她堅持共和黨的抗拒大量移民，特別是非法移民入境；作為女性，她理解女性有權利決定是否懷孕生育，但不支持被濫用。她強調其政治立場非常理性及策略溫和，不會像特朗普往往做出令人無法估量的政治動作。她強調自己比特朗普年輕26年，是在帶領國家推行使年輕人邁向美好未來的政治。

更且，黑莉強調她與特朗普最不同的地方是，特朗普是政治孤立主義者，不只強調美國優先，更不願承擔國際責任及插手國際事務，他在任時就退出《巴黎氣候協定》及《伊朗核協議》，也質疑美國留在北約的意義。

黑莉正好相反，她是典型的干預主義者，相信要全力支持國際盟友，也因此要全力保持美國在全球的軍事優勢，更支持烏克蘭及以色列對抗俄羅斯及伊朗。這方面黑莉更能代表典型傳統共和黨的政治立場，比特朗普更能得到黨內支持。

先前平均只有5至6%支持度的黑莉如今穩步上升，11月尾一次民意調查她的支持度是11%，特朗普是59%，不過她在上升軌，而曾一度獲得支持度超過30%的德桑蒂斯如今走在下降軌中到13%左右，和黑莉接近「死亡交叉」。

黑莉挑戰特朗普的優勢在於特朗普有4大官司、91項控罪纏身。若他被刑事入罪，就喪失不少金主及選民支持。況且，不少民意調查顯示，黑莉在所有總統選舉的搖擺州中，對拜登都勝出，成績比特朗普更好。不要低估她的能力及表現，她就正正在眾人不看好下當選南卡羅萊納州州長。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻