不滿噪音向鄰居投毒　中國留學生遭美驅逐出境

美國佛羅里達州的中國留學生李旭明（Xuming Li）因不滿樓上鄰居太吵，通過門縫注射投毒。鄰居其後一個月多次聞到怪味，幼女因而咳嗽甚至嘔吐，起疑後在家門前安裝偷拍鏡頭，終揭發對方惡行。美媒周四（6日）報道，李旭明被捕後，其就讀的大學將他開除，目前他已遭取消學生簽證及驅逐出境。

36歲的李旭明原在南佛羅里達大學攻讀化學系博士，今年6月27日被捕。其鄰居阿卜杜拉（Umar Abdullah）今年5月31日開始，經友人提醒發現家中傳出化學品味道，曾找當地消防部門檢查卻沒發現。怪味讓其1歲女兒流淚不止，咳嗽、嘔吐甚至一度掉頭髮，他和妻子排除多個污染源後，懷疑遭人投毒，最終拍下李旭明犯案的身影。

阿卜杜拉的女兒去年8月出生後，李旭明多次向他投訴噪音問題。調查人員確定，李旭明向阿卜杜拉家中注入的毒物是鴉片類藥物美沙酮和氫可酮的混合物，在學校的化學實驗室製造。他否認1項嚴重跟蹤重罪、3項散布化學製劑罪和1項持有管制物質罪，因已被驅逐出境，故不再於美國面臨控罪，但如再返美可能被捕。