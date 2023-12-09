澳洲新移民數破紀錄　政府擬減國際學生人數

澳洲總理阿爾巴內塞周六（9日）宣布，將於下周公布詳細方案削減移民到澳洲的人數，重點將是減少國際學生。根據澳洲政府初步數據顯示，過去12個月有逾50萬人移民到澳洲，是該國史上最多新移民的一年。阿爾巴內塞直指，澳洲的移民制度嚴重崩潰，需要10年重建。

英國傳媒指，澳洲政府將收緊海外學生的英語能力要求，打擊安排移民利用學生簽證到澳洲但之後幫助他們找工作的中介。大學系統以外提供的教育課程也將接受審查，確定它們是否符合學生簽證申請資格。同時，對於完成課程的外國學生，獲得留在澳洲工作的許可將更困難，特別是就業需求較低的課程。

阿爾巴內塞表示，新冠疫情和封關顯著地擾亂了移民情況，今年移民人數較高是過往數年移民停滯的彌補。他指出，政府在過去12個月已推行改革，對移民人數施加下行壓力，讓淨海外移民數字恢復到新冠疫情爆發前的水平，而財政部預測顯示下一財年、即2023至2024年前來澳洲的移民人數將大幅下降至約31.5萬。他稱澳洲需要一個能讓國家獲得所需技能的移民制度，同時要確保符合所有澳洲人的利益，而他決心解決這個問題。