親伊朗民兵屢施襲　前美軍司令促華府強硬反擊

以巴戰事開打後，駐中東美軍及在紅海地區的商船接連遇襲，但華府似乎有意淡化這些威脅。美國前中央司令部司令麥肯齊認為，美軍沒有強硬反擊親伊朗也門叛軍青年運動在紅海的攻勢，伊朗視之為繼續進犯行為的「邀請」，拜登政府應更有力地回應。

美媒周五（8日）刊出麥肯齊的訪問，他指美國對青年運動採取軍事回應後，地區局勢升級並非不可避免，伊朗不完全控制青年運動或黎巴嫩真主黨，伊朗亦怕以色列報復，不想衝突升級，而伊朗和青年運動之間也有分歧，美國不需覺得打擊青年運動等同攻擊伊朗，加薩戰事的有趣事情之一是「那些未吠過的狗：伊朗和黎巴嫩真主黨」。

麥肯齊相信伊朗和其代理人只會尊重武力展示，在避免升級和伊朗與青年運動繼續攻勢之間是有微妙差異，美方需努力弄對此事，他重申伊朗尊重使用武力、理解武力，並會作出回應。他警告若美國不阻止攻擊，青年運動可能會提升施襲力度，包括埋設水雷，這是新的危險。

美媒引述知情官員指，中央司令部部分軍官認為阻止針對美軍攻擊的唯一方法是反擊青年運動。