朝揚言發射更多偵察衞星　收集戰略地區軍事情報

北韓官媒朝中社周六（9日）發表評論文章，指摘美國針對北韓軍事偵察衞星萬里鏡1號進行敵對反朝演習，同時揚言北韓在未來短時間內會發射更多各類偵察衞星，收集和掌控朝鮮半島、太平洋等主要戰略地區的反朝軍事行動信息，建立採取更徹底、更有效的威懾態勢。

文章表示，北韓展示偵察技術最終不會產生負面影響，而是使朝鮮半島局勢更加穩定。美國譴責北韓行使獨立權利是對區域和全球安全的嚴重威脅，並帶到聯合國處理，結果在世界面前蒙羞。日本、以色列亦發射了間諜衞星，美國一邊極力掩蓋自己夥伴的行為，一邊批評朝方發射偵察衞星是違反聯合國安理會決議，可見美國的雙重標準。

評論續指，《外層空間條約》把開發和利用太空定義為聯合國成員國的普遍權利，顯然在太空絕對不存在美國式雙重標準及剝奪他人權利的空間，任何國家都不能為了自身安全而犧牲別國的自衞權，而現實要求北韓以更壓倒性的方式確保國家生存和發展。萬里鏡1號等偵察衞星將成為北韓的太空哨兵和瞄準鏡，收集敵對勢力反朝軍事行動的有價值實時信息。

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