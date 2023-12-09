美冀加薩戰事本月底結束　以軍料需持續至下月底

以色列國防軍持續在加薩南北的軍事行動，美國傳媒周五（8日）引述以色列高級國防官員指，以色列和美國就加薩戰事的時間表有分歧，美方希望以軍本月底完成地面戰，以方則相信需持續到下月底。

官員透露，美國政府的意思是想以色列盡快完成戰事，減少對巴勒斯坦人的傷害和讓加薩獲得更多人道援助，以方當然樂意，但問題是敵人並不總是意見一致，美方明白此事，正與以方合作，兩國彼此需要。其他以色列官員亦指，拜登政府向以方表明應在今年底前結束加薩的戰事，美國國務卿布林肯上月30日與以色列戰時內閣見面時，已警告在國內和國際壓力不斷加大下，時間是結束戰鬥的關鍵。

以色列對美國提出的最後期限似乎漠不關心，官員直指華府建議以色列不要進入加薩、武裝組織地道、加薩的醫院，但以軍還是去了，這是摧毀巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的唯一方法，以色列將採取一切必要措施來取得決定性勝利。美國國家安全委員會發言人回應指，這是以色列打擊哈馬斯的戰事，以方會自行決定，美方將持續支持以色列自我防衞。

戰況方面，國防軍周六（9日）公布以軍和哈馬斯分子連夜在加薩北部戰鬥，士兵在加薩城舒加艾耶（Shejaiya）一間學校迎擊哈馬斯成員，雙方爆發激烈槍戰，以軍最終擊殺1名槍手，並在課室內發現武器和軍事裝備。以軍亦在舒加艾耶摧毀地道豎井，相信是更大的地道網一部分，區內的另一個地道豎井甚至設有升降機。