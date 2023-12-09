美駐伊拉克使館遇襲　奧斯汀表明保留自衞權

美國駐伊拉克大使館、駐伊拉克及敍利亞美軍周五（8日）頻繁遇襲，美國防長奧斯汀同日與伊拉克總理蘇達尼通電話，表明美國保留採取自衞行動的權利。

五角大樓聲明指，二人討論了伊拉克政府保護外交人員和聯軍顧問及設施的責任，奧斯汀譴責連夜針對美國駐伊拉克大使館的攻擊，以及近來數周對駐伊拉克和敍利亞美軍的襲擊，歡迎蘇達尼譴責襲擊是危害伊拉克內部安全的恐怖襲擊。奧斯汀表明美國保留對針對美國人員發動任何攻擊的人採取自衞行動之權利，點名親伊朗武裝組織真主黨旅和哈拉卡特真主黨需為大部分聯軍遇襲事件負責，美方保留果斷反擊這些組織的權利。他指出親伊朗民兵的攻擊損害伊拉克主權與穩定，已與蘇達尼討論了美伊高級軍事委員會事宜，並清晰表示針對美軍的攻擊必須停止。

伊拉克總理辦公室指，蘇達尼已指示安全部門追捕肇事者，並將他們繩之以法，攻擊外交使團在任何情況下都是不合理和不可接受。

美國國務院發言人米勒亦表明，許多在伊拉克自由地活動的親伊朗武裝分子威脅伊拉克、美軍人員及區內夥同的安全與穩定，蘇達尼正確地定性這些襲擊為恐怖活動，伊拉克政府一再承諾保護外交使團和美軍人員，這是不容談判的，正如美國的自衞權。