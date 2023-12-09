擬售以色列4.5萬枚坦克炮彈　拜登政府促國會批准

英國傳媒周五（8日）報道，美國拜登政府要求國會批准向以色列出售4.5萬枚梅卡瓦主戰坦克炮彈，用於對加薩地帶哈馬斯武裝分子的戰事。

擬議軍售總值逾5億美元（約39億港元），並非美國總統拜登追加軍援以色列及烏克蘭的1,105億美元（約8,619億港元）法案一部分。參議院外交關係委員會及眾議院外交事務委員會，正在非正式審查軍售。委員會成員有權擱置軍售，或就其中疑慮與拜登政府官員商討。人權組織反對在加薩衝突中使用美製武器之際，美國國務院敦促國會委員會盡快批准交易，前國務院官員保羅（Josh Paul）指軍售案周初提交國會，國會有20天時間審查。民主黨參議員范赫倫認為，國會意見對大型軍售至關重要，政府不應考慮縮短審查時間。

有兩名美國官員透露，拜登政府考慮運用《武器出口管制法》中的緊急權力，繞過國會和審查送出其中1.3萬枚坦克炮彈，讓以色列在地區緊張局勢中做好防範突發事件的準備，但美方現時未有最終決定。美國國務院發言人表示，在正式通知國會之前，不會證實或評論擬議的軍備移轉或軍售。