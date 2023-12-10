【東方日報世界視線】俄羅斯穩操勝券　轉統戰全球南方

俄烏戰爭打了將近22個月，在這場消耗戰中，烏克蘭受到的傷害極大，軍隊死傷多達100萬人，失去東部大片領土，千萬人民流入歐洲其他國家，工業及社會基礎設施遭嚴重破壞，全面依賴北約國家的軍備及經濟支持，才可以抵抗下去。如今以巴戰爭爆發，北約特別是美國要全力支援以色列，烏克蘭將面對北約停止支持以及寒冷的冬天，夏季反攻失敗後無以為繼。

如今歐盟成員國面對經濟不景氣，國家財政赤字增加，人民反戰示威激烈，因而在努力評估俄羅斯的企圖以及如何處理俄烏戰爭的終結。當前連歐洲主流媒體都開始承認，烏克蘭的反攻在俄羅斯施行殲滅防衞戰策略下表現失敗，蒙受巨大裝備及人命的損失。

一名英國的俄羅斯問題專家在《德國之聲》的論壇中指出，她和不少人都錯誤地低估了俄羅斯的經濟抗制裁能力，以及軍事工業的巨大生產能力，它更可以不斷累積更多資源拚下去。至於俄羅斯人民方面，有調查顯示他們非常關心戰爭甚麼時候可以完結而非反戰。相反，西方是完全高估了烏克蘭的軍事能力，以為在北約大力經濟及武器支援下，可以擊敗或起碼有效消耗俄羅斯。

不過，歐洲鷹派至今仍認為歐洲國家應該支持烏克蘭，雖然已不敢奢言烏克蘭可打敗俄羅斯，以及收回所有喪失的領土，但起碼不希望見到俄羅斯勝利及侵佔更多烏國領土，只是他們擔心沒有美國政府全力支持將難以成功，但還是相信共和黨內仍有援烏派可以扭轉局勢，轉向和歐洲國家的反俄力量合作支持烏克蘭。

歐洲軍政界如今最關切的，是俄羅斯開始打全球軍事加經濟支援、輿論及政治統戰，不單止俄國僱傭兵組織瓦格納集團滲入非洲，今年無償運送糧食支援非洲多國，還召開非洲峰會，而最近普京更出訪阿聯酋及沙特阿拉伯，探討油氣供應發展及以巴戰爭問題。似乎俄羅斯深知俄烏戰爭已經勝券在握，要更進一步摧毀西方經濟制裁及影響力，以糧食、資金及軍事支援，建立在「全球南方」國家的影響力，推動多極世界的發展。

西方軍政界深感俄羅斯全方位與西方政治、軍事及經濟競爭的壓力，然而現時陷入俄烏及以巴戰爭泥沼，美國及親美盟友在高債務及高通脹困擾下，苦無資源和財力與俄羅斯爭拚，這才是最感憂慮的。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻