回避懲罰反猶學生惹議　賓夕凡尼亞大學校長辭職

美國賓夕凡尼亞大學校長馬吉爾（Elizabeth Magill）日前在眾議院質詢上，回避是否應該懲罰呼籲對猶太人種族滅絕的學生，引發大學金主撤銷捐款。賓大董事會主席博克（Scott Bok）上周六（9日）宣布馬吉爾已自願提出辭職，他本人其後亦宣布辭職。

馬吉爾是自以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯衝突以來，第一位因反猶太風波表態而下台的大學校長。馬吉爾上周六發表簡短聲明，稱很榮幸擔任校長，與教師、學生、員工、校友和社區成員合作，共同推進賓大重要使命。博克發電郵確認，馬吉爾將繼續擔任賓大校長直至臨時校長人選確定，並保留在賓大法學院的教職。而博克的辭呈立即生效。

馬吉爾上周二（5日）接受質詢時稱，學生呼籲對猶太人種族滅絕構成欺淩或騷擾與否，取決於具體情況。博克認為，馬吉爾數月來受外界無情打擊，上周二在充滿敵意的場合和高風險下，對一個道德問題給出法律答案，做法不當。同受質詢的美國哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）未表示考慮辭職，麻省理工學院委員會已宣布支持校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）。