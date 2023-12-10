氣候大會欠進展　華冀求取最大公約數

在阿聯酋杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）缺乏進展，石油輸出國組織（OPEC）成員國被指試圖反對把逐步淘汰化石燃料的措詞，納入今次氣候協議。中國氣候變化事務特使解振華上周六（9日）在會議期間表示，中方願意和各個國家一起努力，爭取今年大會也像過去一樣，透過艱難的談判找到共同點，求取最大公約數。

解振華在上周六舉辦的新聞發布會回應中外媒體的提問時，透露大會第一周已把所有議題全部展開，第二周開始從技術層面轉入政治層面，再進行部長級磋商。目前已經出了一版案文，現在案文27頁，但有206個問題待解決。他透露，自己參與氣候談判16年，覺得最高興的是參加巴黎氣候大會，期間中美、中法達成4個關於氣候變化的聯合聲明，最後促成《巴黎協定》簽署生效，這一點他最高興，因為真正在應對氣候變化中起到一個里程碑作用。

解振華坦言，自己感到最困難的就是這次氣候大會，問題太多，應該做減法，要從邏輯上梳理清楚最重點的問題，然後逐一加以解決，但是「做加法容易，做減法難」。他表示，支持主席國阿聯酋，希望這次大會能取得成功，為《巴黎協定》全球盤點後的落實奠定一個好基礎。