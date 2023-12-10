不支持4天工作　人力部長：5天蠻好

新加坡人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍上周六（9日）表示，不支持4天工作制，並指「目前的5天（工作）還蠻好的」。

全國僱主聯合會最近發表的調查結果顯示，僅約23%的僱主考慮落實4天工作制，但市場調查公司Milieu Insight去年9月的調查顯示，約八成新加坡僱員希望一周只須工作4天。調查中的4天工作制，指在不減少薪金情況下，將全職員工每周工作天數從5天減少至4天，時長則減為32小時，這與把每周40至44小時的工作時間濃縮到4天內完成是兩回事。

但陳詩龍受訪時指：「即使採納4天工作制，人們也得每天花超過12小時在工作上，因此不支持這項改變。」他也談及人工智能（AI）對人力政策的影響。他指出，ChatGPT這類生成式人工智能科技無可避免地會對就業造成巨大的衝擊，因為人工智能不只影響國家和人民，也迅速顛覆企業的運作，「因此我們得研究要如何協調好，以整體的方式為接下來的發展做好準備」。

至於本地勞動隊伍是否已經準備好應對人工智能，陳詩龍認為，新加坡比起其他地區已經做好更充足準備，但擔心人們的自信會帶來自滿，強調不能故步自封，必須不斷鞭策自己前進。