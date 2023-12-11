【東方日報世界視線】非洲步向覺醒　聯合抗拒西方

非洲是經歷了非常漫長的苦難才達到今天的社會覺醒和敢於和西方冒死一拚的鬥爭精神。

非洲自17到18世紀被歐洲及阿拉伯開發，主要是強捕土著做奴隸供應美洲的開發，19世紀歐洲工業革命開始，歐洲認識到非洲大陸有豐富及易開發的礦產，特別是工業發展需要大量金屬如銅、鋅及金銀。到了19世紀末及20世紀初汽車製造業發達，非洲赤道一帶的野橡膠成為重要資源，當時比利時暴君利奧波德二世在剛果殖民地強徵野橡膠就虐殺近一千萬土著。

到第二次世界大戰後，雖然非洲的前殖民地走向獨立，但在經濟及資源開發上仍然被前殖民地宗主國控制。主要原因是非洲國家整體缺乏大型開發及冶煉技術，也沒有工業可利用來生產，結果只淪為被控制為提供資源的地方。就以鈷為例，在剛果生產的鈷，當地只得3%收益，其餘97%全部被冶煉、運輸、批發及特別生產飛機或手機生產商所獲取。

此外，前殖民地政府、美國政府及大企業，更扶植收買一些傀儡政府人物來管理，形成了新殖民主義形式，西方政府及大財團與其扶植的精英狼狽為奸，往往建立暴政及貧富高度懸殊的社會，延續低價開發。最醜惡的例子是1960年盧蒙巴這位泛非洲及民族主義者，帶領剛果脫離比利時獨立，西方政府旋即支持有豐富資源的加丹加省脫離新成立的剛果共和國，後來策動內戰俘虜及殺死總理盧蒙巴。這類西方政府針對非洲不同國家的民族主義運動的政治干預層出不窮。另外，新近的例子是利比亞強人卡達菲，就是因為要全力控制本國石油及利用手上140噸黃金協助中西非國脫離法國的非洲法郎體系而遭轟殺及策動內戰。

目前非洲國家有軍事背景的年輕領導人，明白到要打破西方政府的軍事及經濟控制，以達到掌握國家核心資源，不能不利用政變手段以推倒舊有和西方國家合作的領導人，建立一個軍事上可控制主權及核心資源的政府，長遠更掌握核心資源的合理售價。最後，最有效的反顛覆方法是這些軍政府聯同一線驅除西方駐軍及共同防衞外來軍事入侵。幾內亞、馬里、布基納法索及尼日爾等政府的軍事合作共識就是典型例子。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻