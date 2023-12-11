華批外部勢力慫恿菲南海滋事　解放軍高度戒備

中國與菲律賓連日因南海主權爭議發生摩擦，中國軍媒周一（11日）發文指，菲方一連串侵權挑釁行徑，上演的是不折不扣的鬧劇，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益；又認為菲方行徑與外部勢力挑唆慫恿脫不了關係，希望菲方盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌，與中方共同維護南海和平穩定。

中國軍媒指，中方在仁愛礁等問題上保持極大的克制和耐心，通過多個層級、多個渠道跟菲方保持密集溝通。但一段時間以來，菲方無視中方的善意和誠意，在外部勢力挑唆慫恿下，派艦機衝闖中國南沙島礁的鄰近海空域，甚至向非法「坐灘」的菲艦馬德雷山號運送建築物資，圖以維修加固來實現對仁愛礁的永久佔領。

中方批評菲方通過搞小動作玩花招探底謀利，其行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯中方主權、危害中方安全。中方又指摘，個別霸權國家為搞大國競爭，千方百計在南海挑唆滋事、製造分裂、煽動對抗，甚至公然為菲非法侵權挑釁行徑站台背書，已與菲方綑綁成為不折不扣的「南海麻煩製造者」。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定。