烏克蘭入冬　俄羅斯恢復轟炸能源基礎設施

俄羅斯在烏克蘭踏入冬季後，恢復大規模轟炸對方能源基礎設施。烏克蘭空軍周一（11日）表示，俄羅斯當天使用自殺式無人機及彈道導彈，部分攻擊目標是首都基輔及周邊地區。英國國防部警告，俄方為新一輪冬季空襲行動儲備彈藥。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯從克里米亞半島出動18架伊朗製見證者型無人機，全數在烏克蘭南方空軍司令部轄區被擊落，絕大部分在尼古拉耶夫州上空被摧毀。同日凌晨4時，俄羅斯從境內布良斯克州向基輔州發射8枚彈道導彈；烏克蘭防空部隊擊落它們，但產生的碎片墜落地面，導致1男3女受傷或受驚，有未完工住宅大樓起火。

英國國防部周日（10日）發表戰況情報，表示俄羅斯上周四（7日）出動相信型號是圖95MS的重型轟炸機，對基輔及烏克蘭中部地區發動大規模攻擊，從裏海上空向目標發射至少16枚空射巡航導彈。英國國防部認為，這可能是俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施，發動的首波聯合攻擊，但指出大部分導彈被烏克蘭防空部隊截擊，只造成一名平民死亡。

另一方面，英國國防部周一宣布，將與挪威領導一個新的海上能力聯盟，透過交付船艦及運輸工具強化烏克蘭海上行動的能力，英方將向烏方移交兩艘現役獵雷艦。英國國防部指出，當加強烏克蘭海軍能力，特別是反制俄羅斯水雷威脅後，有助恢復烏方海上出口。該聯盟將與烏克蘭密切合作，包括繼續發展烏克蘭海軍陸戰隊。